HDP İl Başkanlığı önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlıkla devam ediyor

DİYARBAKIR (İHA) - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 953. gününde de devam ediyor.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 953'ümcü günde de sürüyor. Oturma eylemini kararlılıkla sürdüren ailelerden baba Nihat Aydın, oğlu Mehmet'tin 7 yıl önce 13 yaşındayken bir sabah evden okula gitmek için çıktığını ve HDP tarafından kandırılıp dağa kaçırıldığını iddia etti. Aydın, eylemlerine büyük bir kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.

"Ramazan ayındayız ve bizler evlatlarımızı istiyoruz"

7 yıldır oğlundan haber alamadığını aktaran Aydın, "953 gündür HDP'nin önünde evlat nöbetindeyiz. Ramazan ayındayız ve bizler evlatlarımızı istiyoruz. Benim oğlum ortaokul 1. sınıfa giderken sabah bana, 'baba 1 lira var mı?' dedi. Bende kendisine 5 lira verdim. Oda bana dönerek, 'yok baba bana 1 lira yeterdir' dedi. Ardından okula gitti ve bir daha geri dönmedi. Bunun sebebi ise HDP ile PKK'dır. HDP buradan gençleri, çocukları alıyor ve ardından 3 ila 4 bin dolara PKK'ya satıyor. Eğer oğlum sesimi duyuyor ise kendisi tek değil, diğer çocuklarda sesimi duyuyorlar ise gelsinler güvenlik güçlerine teslim olsunlar" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa