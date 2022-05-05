HDP Genel Merkezi önünde gerginlik... Evlat nöbeti tutan aileler siyah çelenk bıraktı - Haberler

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HDP Genel Merkezi önünde gerginlik... Evlat nöbeti tutan aileler siyah çelenk bıraktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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HDP Genel Merkezi önünde gerginlik... Evlat nöbeti tutan aileler siyah çelenk bıraktı HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakmak isteyen evlat nöbetindeki aileler ile HDP'liler arasında gerginlik çıktı.

HDP Genel Merkezi önünde gerginlik... Evlat nöbeti tutan aileler siyah çelenk bıraktı

ANKARA - HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakmak isteyen evlat nöbetindeki aileler ile HDP'liler arasında gerginlik çıktı. HDP'liler çelenk bırakılmasına izin vermezken, çıkan gerilime polis müdahale etti.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi, 3. Sayfa, Haberler

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