Haziran ayında yağmur sürprizi - Haberler

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Haziran ayında yağmur sürprizi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Haziran ayında yağmur sürprizi

Kavurucu sıcakların hakim olduğu Siirt'te yağmur yağdı.

Kavurucu sıcakların hakim olduğu Siirt'te yağmur yağdı.

Son birkaç haftadan beri hissedilen hava sıcaklığının 37 derecenin üzerine çıktığı Siirt'te yağmur yağdı. İkindi saatlerinde kent geneli olarak kısa süreli yağan yağmur vatandaşları sevindirdi. Kısa süreli yağan ve yerleri ıslatan yağmur azda olsa havanın kavurucu sıcağını azalttı.

Yağmur yağması vatandaşları sevindirdi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Siirt 3. Sayfa Haberler

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