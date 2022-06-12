Haziran ayında yağmur sürprizi - Haberler

Haziran ayında yağmur sürprizi Kavurucu sıcakların hakim olduğu Siirt'te yağmur yağdı. Kavurucu sıcakların hakim olduğu Siirt'te yağmur yağdı. Son birkaç haftadan beri hissedilen hava sıcaklığının 37 derecenin üzerine çıktığı Siirt'te yağmur yağdı. İkindi saatlerinde kent geneli olarak kısa süreli yağan yağmur vatandaşları sevindirdi. Kısa süreli yağan ve yerleri ıslatan yağmur azda olsa havanın kavurucu sıcağını azalttı. Yağmur yağması vatandaşları sevindirdi. - SİİRT İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Siirt 3. Sayfa Haberler

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