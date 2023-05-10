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Hazineye ait araziyi kazarken yakalandılar

Hazineye ait araziyi kazarken yakalandılar

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Didim ilçesinde hazineye ait arazide iş makinesi ile izinsiz yer açtıkları tespit edilen 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde hazineye ait arazide iş makinesi ile izinsiz yer açtıkları tespit edilen 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akköy ve Akyeniköy Mahallesi'nde 3 şüpheli şahıs tarafından hazineye ait arazide iş makinası ile izinsiz yer açtıkları tespit edilerek yakalandı. Şahıs hakkında tanzim edilen tutanak adli ve idari işlemlere esas olmak üzere İlgili kuruma gönderildiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akyeniköy Jandarma Aydın 3. Sayfa Haberler

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