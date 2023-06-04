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Hazineye ait arazide yol açarken yakalandılar

Hazineye ait arazide yol açarken yakalandılar

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Didim ilçesinde hazineye ait arazide yol açmaya çalışan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde hazineye ait arazide yol açmaya çalışan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akköy Mahallesi'nde 2 şüpheli şahıs, hazineye ait arazide traktör ile yol için yer açtıkları tespit edilerek yakalandı. Şahıslar hakkında adli ve idari tutanak tutulurken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Aydın 3. Sayfa Haberler

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