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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati : "Gaziantep-Nizip otoyolunda yaşanan elim trafik kazası hepimizi büyük bir üzüntüye sevk etmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati : 'Gaziantep-Nizip otoyolunda yaşanan elim trafik kazası hepimizi büyük bir üzüntüye sevk etmiştir.

3. Sayfa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati : "Gaziantep-Nizip otoyolunda yaşanan elim trafik kazası hepimizi büyük bir üzüntüye sevk etmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati : "Gaziantep-Nizip otoyolunda yaşanan elim trafik kazası hepimizi büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nureddin Nebati Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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