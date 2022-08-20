Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati : "Gaziantep-Nizip otoyolunda yaşanan elim trafik kazası hepimizi büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. 3. Sayfa Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati : "Gaziantep-Nizip otoyolunda yaşanan elim trafik kazası hepimizi büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati : "Gaziantep-Nizip otoyolunda yaşanan elim trafik kazası hepimizi büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Nureddin Nebati Gaziantep 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati : 'Gaziantep-Nizip otoyolunda yaşanan elim trafik kazası hepimizi büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. - Haberler

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