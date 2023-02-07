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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Şanlıurfa'da 48 şehidimiz var"

3. Sayfa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Şanlıurfa'da 48 şehidimiz var'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yaptığı açıklamada, "48 şehidimiz var, 103 yaralının 24'ü yoğun bakımda tedavi görüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yaptığı açıklamada, "48 şehidimiz var, 103 yaralının 24'ü yoğun bakımda tedavi görüyor. Şanlıurfa'da her şey kontrol altında" dedi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesi'nde bulunan Osman Ağa Apartmanı, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası çöktü. Çöken binanın altında kalanların kurtarılması için enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yıkılan Osman Ağa Apartmanı alanında incelemelerde bulundu. İncelemeleri sonrası açıklamada bulunan Nebati, "48 şehidimiz var, 103 yaralının 24'ü yoğun bakımda tedavi görüyor. Şanlıurfa'da her şey kontrol altındadır." diye konuştu. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nureddin Nebati Kahramanmaraş Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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