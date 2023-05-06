Hazine arazisine izinsiz yer açan şahsa jandarma 'dur' dedi

Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisine iş makinasıyla yer açtığı tespit edilen bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şüpheli şahıs hazine arazisi olan arsaya geldi. İş makinası ile bölgede yer açmaya başlayan şüpheli şahsı tespit eden jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede hazine arazisinde izinsiz işlem yaptığı belirlenen şahıs yakalanırken, hakkında tutanak tutuldu. Yapılan işlemlerin ardından tanzim edilen tutanak ise adli ve idari işlemler için İlgili kurumlara gönderildi. - AYDIN