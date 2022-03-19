Hayvanların bulunduğu ahır alev alev yandı - Haberler

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Hayvanların bulunduğu ahır alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hayvanların bulunduğu ahır alev alev yandı

Kocaeli'nin Gebze içerisinde hayvanların bulunduğu ahır alev alev yandı.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze içerisinde hayvanların bulunduğu ahır alev alev yandı.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi 3278 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan hayvan ahırında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Ahırdan yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında ahırın içinde bulunan hayvanların ahırdan çıkarıldığı öğrenildi. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Hayvanların bulunduğu ahır alev alev yandı

Hayvanların bulunduğu ahır alev alev yandı

Hayvanların bulunduğu ahır alev alev yandı

Hayvanların bulunduğu ahır alev alev yandı

Hayvanların bulunduğu ahır alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kocaeli, Gebze, Ahır, 3. Sayfa, Haberler

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