Hayvan otlattığı sırada fenalaşan çiftçi hayatını kaybetti - Haberler

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Hayvan otlattığı sırada fenalaşan çiftçi hayatını kaybetti

Hayvan otlattığı sırada fenalaşan çiftçi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde ormanda hayvanlarını otlattığı sırada kalp krizi geçiren çiftçi hayatını kaybetti.

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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde ormanda hayvanlarını otlattığı sırada kalp krizi geçiren çiftçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Karacaören köyü Merkez Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Kaya, hayvanları otlatmak için ormanlık alana götürdü. Kaya'nın ailesi, kendisinden haber alamayınca aramaya çıktı. Yakınları tarafından ormanlık alanda Kaya hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Hüseyin Kaya'nın cenazesi, Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneden cenazesi alınan Kaya, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köyündeki aile kabristanlığına defnedildi. Kaya'nın yapılan incelemede kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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