Hayvan otlatmak için evinden ayırıldı, ekipler cansız bedenini buldu

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde hayvanları otlatmak için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan şahıs, ekipler tarafından ölü olarak bulundu.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde hayvanları otlatmak için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan şahıs, ekipler tarafından ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi İğdir köyünde çobanlık yapan Dursun Yanaşma (60), dün sabah saatlerinde hayvanları otlatmak için köyden ayrıldı. Akşam saatlerinde hayvanların yanında Dursun Yanaşma'nın olmadığını gören köy sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine köye gelen AFAD ve jandarma ekipleri, Dursun Yanaşma'yı bulmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Yanaşma'nın cansız bedeni köyden 3 kilometre uzakta bulundu. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Dursun Yanaşma'nın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. - ÇANKIRI