Hayvan otlatırken üzerine yıldırım düşen genç hayatını kaybetti - Haberler

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Hayvan otlatırken üzerine yıldırım düşen genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hayvan otlatırken üzerine yıldırım düşen genç hayatını kaybetti

Çankırı'nın Orta ilçesinde hayvan otlatırken üzerine yıldırım düşen 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Çankırı'nın Orta ilçesinde hayvan otlatırken üzerine yıldırım düşen 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Olay, Çankırı'nın Orta ilçesi Yaylakent beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendilerine ait hayvan sürüsünü otlatan 17 yaşındaki lise öğrencisi Halil Karagöz'ün üzerine yıldırım düştü. Karagöz olay yerinde hayatını kaybetti. Halil Karagöz'ün eve dönmemesi üzerine ailesi ihbarda bulundu.

Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sırasında Halil Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Karagöz'ün cenazesi Yaylakent beldesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

(İHA)

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