Hayvan otlatırken kayalıklardan düşen çoban yaralandı - Haberler

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Hayvan otlatırken kayalıklardan düşen çoban yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hayvan otlatırken kayalıklardan düşen çoban yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde küçükbaş hayvan otlatırken kayaklardan düşen çoban yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde küçükbaş hayvan otlatırken kayaklardan düşen çoban yaralandı.

Olay, Düziçi İlçesi Yarbaşı Beldesi Merkez Mahallesi Burgaçlı mevkiinde meydana geldi. Küçükbaş hayvanları otlatmaya götüren M.B. dengesini kaybederek kayalıklardan aşağıya yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay bölgesine Yarbaşı Belediyesi'ne bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi. Arazinin sarp olmasından dolayı yaralı M.B. kurtarma ekiplerince yolda bekleyen ambulansa getirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye, 3. Sayfa, Haberler

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