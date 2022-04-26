Hayvan kesimi bırakıp kavgaya tutuştular

Mezbahanede kasaplar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir mezbahanede hayvan kesimi esnasında kasaplar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından yaralanırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nden bir mezbahanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hayvan kesimi esnasında isimleri henüz belirlenemeyen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbedede Kamil Ş. bıçak ile bacağından yaralandı. Diğer çalışanların haber vermesi ile olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kavgaya karıştıkları belirlenen 3 şahsı olayda kullanılan bıçak ile gözaltına aldı. Polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.