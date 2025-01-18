Üye Girişi
Haberler
İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı

İsrail beklenen listeyi yayınladı! Kritik isim de var
Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı

Gazze için kalıcı çözümü üstüne basa basa vurguladı
Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"
Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı

Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı

Hayvan Hırsızlığına 9 Yıl 3 Ay Cezası Alan Şahıs Iğdır'da Tutuklandı

Hayvan Hırsızlığına 9 Yıl 3 Ay Cezası Alan Şahıs Iğdır'da Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da hayvan hırsızlığından 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan S.Y., Iğdır'da tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Adıyaman'da hakkında hayvan hırsızlığından 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs Iğdır'da tutuklandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği aranması olan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Adıyaman İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından büyük ve küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.Y. isimli şahıs, Iğdır Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda yakalanarak Iğdır Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Dev banka milyarlık ikramiye dağıtacak
img

'Kızılcık Şerbeti' dizisinin senaryosunu ifşa etti!
img

"Icardı beni çıplak halde filme aldı"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
Su satılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi

Herkes sucu sanıyordu, ekipler koklayarak buldu
Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Otomobilde ölü bulundu, ardında dikkat çeken bir vasiyet bıraktı

Otomobilinde ölü bulundu, ardında dikkat çeken bir vasiyet bıraktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.