Hayvan gübresinin içinde ceset bulundu Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde bir çiftlikten sipariş ettiği hayvan gübresini zeytin bahçesine sermeye çalışan bir çiftçi gübrelerin arasında bir ceset bulunca durumu mahalle muhtarlığına ve Jandarma ekiplerine bildirdi.

Hayvan gübresinin içinde ceset bulundu

BURSA - Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde bir çiftlikten sipariş ettiği hayvan gübresini zeytin bahçesine sermeye çalışan bir çiftçi gübrelerin arasında bir ceset bulunca durumu mahalle muhtarlığına ve Jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri hayvan gübrelerinin arasında çürümeye yüz tutmuş bir ceset tespit etti. Zeytin bahçesine Savcı, jandarma ekipleri ve olay yeri ekipleri sevk edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen cesedin kimliğinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Olay Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yol üzerindeki bir zeytinlikte meydana geldi. Alınan bilgilere göre zeytinliğine hayvan gübresi atmak için bir çiftlikten hayvan gübresi sipariş eden B.S. isimli bir şahıs, bahçesine getirilen gübreyi zeytin ağaçlarının altına sermek için traktör kepçe ile çalışmaya başladı.

Gübre arasında ceset

Kepçe ile zeytin ağaçlarının altına gübre serpmeye çalışan zeytinlik sahibi B.S. kepçeye bir şeyin takıldığını fark etti. Aşağı indiğinde ise gübrelerin arasında bir ceset görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Gübrelerin arasında bulunan ceset nedeniyle olay yerine Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler zeytin bahçesinde ve ceset üzerinde titiz bir çalışma yürüttü.

Özel ekip geldi

Olayla ilgili olarak Bursa Jandarma komutanlığına bağlı özel bir ekip de olay yerine geldi. Zeytinlik sahibinin ifadesine başvuran savcılık İznik yolundan Yeniköy mahallesine giden yolu trafiğe kapattı. Ekipler çevrede geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi.

Cinayet şüphesi var

Hayvan gübrelerinin arasında çürümeye yüz tuttuğu belirlenen cesedin kimliği ve cinsiyeti ise belirlenemedi. Ekipler cinayet şüphesi nedeniyle geniş bir çalışma başlattı. Ceset üzerinde ve çevrede incelemelerin tamamlanmasının ardından ceset kesin ölüm nedeni ve kimliğinin tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.