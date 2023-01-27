Hayvan barınağından malzeme çalan hırsızlıklar tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde hayvan barınağından malzeme çalan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde hayvan barınağından malzeme çalan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Uzunköprü ilçesinde hayvan barınağından 7 ve 17 Ocak'ta çeşitli eşyaların çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıların kimliklerini tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler H.S. ve Y.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildi. Nöbetçi savcıdaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, çalınan malzemelerin satıldığı hurdacı S.K. hakkında "suç eşyasının satın alınması" suçundan tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - EDİRNE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Uzunköprü Hisarcık Edirne 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hayvan barınağından malzeme çalan hırsızlıklar tutuklandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.