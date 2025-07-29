Hayrabolu'da Gıda Güvenliği Denetimleri Sürüyor

Hayrabolu'da Gıda Güvenliği Denetimleri Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Sağlığı ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için gece gündüz denetim yapıyor. Market, fırın, kasap gibi gıda işletmeleri belirli periyotlarla inceleniyor.

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Sağlığı ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetim çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor.

İlçede faaliyet gösteren market, fırın, kasap ve diğer tüm gıda işletmeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Sağlığı ekiplerince belirli periyotlarla titizlikle denetleniyor. Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen kontroller kapsamında işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza şartları ve mevzuata uygunluğu detaylı şekilde inceleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması öncelikli hedefimiz. Ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle çalışıyor. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, gıda ile ilgili olumsuz bir durumla karşılaşan vatandaşların İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabileceklerini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Beykoz'da işaret fişeği atarak orman yangınına sebep olan şahıs tutuklandı! İşte ilk ifadesi

İşaret fişeğiyle ormanı yakan şahsın ilk ifadesi! Topu babasına attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serveti saymakla bitmeyen Bülent Ersoy'un peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı

Serveti saymakla bitmiyor, peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.