Hayrabolu'da Dolu Yağışı Tarım Arazilerini Vurdu

Hayrabolu'da Dolu Yağışı Tarım Arazilerini Vurdu
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşanan sağanak yağış, kısa sürede doluya dönüştü ve tarım arazilerinde ciddi zararlara yol açtı. 60 dekar ayçiçeği ve 70 dekar buğday ekili alanın etkilendiği tespit edildi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, kısa sürede yerini doluya bıraktı. Yağış nedeniyle tarım arazilerinde zarar meydana geldi.

Hayrabolu ilçesine bağlı Umurça Mahallesi'nde etkili olan dolu yağışı, ekili alanlara zarar verdi. Bölgedeki buğday ve ayçiçeği tarlaları doludan olumsuz etkilendi. Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı. Yapılan hasar tespit çalışmalarında, 60 dekar ayçiçeği ve 70 dekar buğday ekili alanın zarar gördüğü belirlendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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