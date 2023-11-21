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Hayrabolu'da aranan 2 hükümlü yakalandı

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Hayrabolu ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. S.K. ve Y.E. isimli hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Hayrabolu ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Haklarında çeşitli suçlardan 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. ve 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E, ekiplerce yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hayrabolu Hisarcık Ceza Suç Hukuk 3. Sayfa Haberler

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