Hayrabolu'da aranan 2 hükümlü yakalandı
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Hayrabolu ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. S.K. ve Y.E. isimli hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Hayrabolu ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.
Haklarında çeşitli suçlardan 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. ve 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E, ekiplerce yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa