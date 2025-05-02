Haymana'da Sel Nedeniyle Mahsur Kalan Araçlar

Haymana'da sel nedeniyle bir araç yolda kaldı

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde, yoğun yağışlar sele neden oldu. Aracında mahsur kalan bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Haymana ilçesine bağlı Boğazkaya Mahallesi'nde yoğun yağışlar sele neden oldu. Selden dolayı bir arabanın içinde bulunan vatandaşlar yolda kaldı. Yolda kalan bir vatandaş, "Boğazkaya yolunda esir kaldık. Yolu geçemiyoruz" dedi. Vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.