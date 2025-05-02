Haymana'da Sel Nedeniyle Mahsur Kalan Araçlar
Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana gelen yoğun yağışlar, sele neden oldu. Bir arabanın içinde mahsur kalan vatandaşlar, o anları cep telefonu ile görüntüledi.
Haymana'da sel nedeniyle bir araç yolda kaldı
ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde, yoğun yağışlar sele neden oldu. Aracında mahsur kalan bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.
Haymana ilçesine bağlı Boğazkaya Mahallesi'nde yoğun yağışlar sele neden oldu. Selden dolayı bir arabanın içinde bulunan vatandaşlar yolda kaldı. Yolda kalan bir vatandaş, "Boğazkaya yolunda esir kaldık. Yolu geçemiyoruz" dedi. Vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa