Ankara'da çiftlikleri su bastı, büyükbaş hayvanlar sele kapıldı - Haberler

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Ankara'da çiftlikleri su bastı, büyükbaş hayvanlar sele kapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da çiftlikleri su bastı, büyükbaş hayvanlar sele kapıldı Ankara'nın Haymana ilçesinde büyükbaş hayvanlar sele kapıldı.

Ankara'da çiftlikleri su bastı, büyükbaş hayvanlar sele kapıldı

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde büyükbaş hayvanlar sele kapıldı.

Haymana'nın Kızılkoyunlu Mahallesi'nde yaşanan sel nedeniyle dereler taştı. Taşan dereler büyükbaş hayvanların sele kapılmasına neden oldu. İneğin sele kapılması bir vatandaş tarafından görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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