Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti

Sahnede fenalaşan Volkan Konak hayatını kaybetti
İşte hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın son anları

İşte hayatını kaybeden Volkan Konak'ın son anları
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Hayatını kaybeden Volkan Konak'ın son kulis görüntüleri ortaya çıktı

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Sahnede fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Volkan'ın Konak'ın son kulis görüntüleri ortaya çıktı. Konak'ın görüntülerde son konserine hazırlandığı görülürken; görüntüler hayranlarına duygusal anlar yaşattı.

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki konser programı kapsamında sahneye çıkan ünlü sanatçı Volkan Konak, konser sırasında fenalaşan Konak, bir anda yere yığıldı.

Konak'a ilk müdahale sahnede yapıldı. Ayrıca Konak'a kalp masajı yapıldığı anlar da kameralarca kaydedildi. Usta sanatçı, ilk müdahalenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

KKTC Sağlık Bakanlığı Konak'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır" denildi.

SON KULİS GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Konak'ın yaşamını yitirmeden önceki son kulis görüntüleri de sosyal medyaya yansıdı. O anlar hayranlarına duygusal anlar yaşattı.

Hayatını kaybeden Volkan Konak'ın son kulis görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

siyasi görüşü ne olursa olsun, bir MHP’li olarak Allahtan rahmet diliyorum. o da bizim bir sanatçımız ve bir değerimizdi. İnsanlar eserleriyle ve yaptıklarıyla anılır. söylediğimiz türkülerde adı geçecek, ruhu şad olsun !

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