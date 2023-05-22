Hayatını kaybeden gazeteci Refik Sıla Güvenç toprağa verildi
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Hayatını kaybeden gazeteci Refik Sıla Güvenç toprağa verildi Geçirdiği beyin kanaması neticesinde 3 buçuk aydır hastanede tedavi gören gazeteci Refik Sıla Güvenç, yaşam savaşını kaybetti.
Hayatını kaybeden gazeteci Refik Sıla Güvenç toprağa verildi
KOCAELİ - Geçirdiği beyin kanaması neticesinde 3 buçuk aydır hastanede tedavi gören gazeteci Refik Sıla Güvenç, yaşam savaşını kaybetti. Gürenç'in cenazesi bugün Kocaeli'de kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yerel bir gazetede çalışan gazeteci Refik Sıla Güvenç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 7 Şubat tarihinde beyin kanaması geçiren Güvenç, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Güvenç, 3 buçuk ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Refik Sıla Güvenç'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Gebze Kırcali Camii'nde kılındı. Cenaze namazına AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli CHP Milletvekili Nail Çiler, milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, partililer, gazeteciler ve dostları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Güvenç'in cenazesi dualar eşliğinde Pelitli Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.