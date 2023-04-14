Hayat kadınından zorla para isteyen şahsa 3 yıl 4 ay hapis
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Samsun'da yol kenarında otostop çekerek fuhuş yapan hayat kadınından zorla para isteyen bir kişi yargılandığı mahkemece 'gaspa teşebbüs' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'da yol kenarında otostop çekerek fuhuş yapan hayat kadınından zorla para isteyen bir kişi yargılandığı mahkemece 'gaspa teşebbüs' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi köprüsü altındaki çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye, yol kenarında otostop çekerek para karşılığı fuhuş yaptığı ileri sürülen hayat kadını T.D.'den, A.Ö.'nün zorla para almaya çalıştığı iddia edildi. T.D.'nin şikayeti üzerine A.Ö. hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında mahkeme A.Ö.'yü 'gasba teşebbüs' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. - SAMSUN