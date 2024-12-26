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Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı Afyonkarahisar'da Yapıldı

Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı Afyonkarahisar'da Yapıldı
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Planlama ve Değerlendirme Toplantısı, Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, kurs planlamaları ve yetişkin eğitimleri hakkında bilgi verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından planlanan "Hayat Boyu Öğrenme Planlama ve Değerlendirme Toplantısı" Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'nin başkanlığında düzenlenen toplantıya Şube Müdürü Medeni Buğra, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürleri katıldı. İstatistiksel verilerin incelendiği toplantıda konuşan Sünnetci; "Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan birimlerimizde ve Halk Eğitim Merkezlerimizde açılan ve açılması planlanan kurslar yetişkin eğitimlerimizde önemli bir yer edinmektedir. 81 il genelinde açılacak olan kurslara yönelik düzenlemeler ve planlamalar doğrultusunda bizlerde gerekli önlemleri almalıyız. Kursiyerlerimizin her ihtiyacına uygun kursların planlaması ve uygulanmasına özen göstermeliyiz" dedi.

Toplantı öneri ve taleplerin dinlenmesi ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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