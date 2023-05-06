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Havza'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Havza'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'un Havza ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aslançayır Mahallesi istikametinden Havza'ya gitmekte olan Umut Ü. yönetimindeki 33 B 0070 plakalı otomobil, yağışın da etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Sezer S. idaresindeki 34 ST 9148 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücü Umut Ü. ile yol kenarındaki tarlaya savrulan hafif ticari araçtaki sürücü ile Seher S. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Havza Devlet Hastanesine kaldırılırdı. Burada yapılan müdahale sonrası ağır yaralı sürücü Umut Ü., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Samsun Umut 3. Sayfa Haberler

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