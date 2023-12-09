Havza'da Kumar Oynayanlara Cezai İşlem

Samsun'un Havza ilçesinde polisin yaptığı denetim sırasında kumar oynayan 5 kişiye 20 bin 275 lira para cezası uygulanırken, kumar oynatan bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde polisin yaptığı denetim sırasında kumar oynayan 5 kişiye 20 bin 275 lira para cezası uygulanırken, kumar oynatan bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri umuma açık iş yerlerine yönelik denetim yaptığı sırada bir iş yerinde kumar oynandığının tespit etti. Kumar oynayan 5 kişi, 750 TL para, yazboz ve bir deste oyun kağıdı ile birlikte suçüstü yakalandı. 5 şahsa Kabahatler Kanunu uyarınca 20 bin 275 TL idari para cezası uygulanırken, işyeri sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı. - SAMSUN