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Havuza düşen yavru köpekleri, Aydın itfaiyesi kurtardı

Havuza düşen yavru köpekleri, Aydın itfaiyesi kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sulama havuzuna düşen yavru köpekler Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sulama havuzuna düşen yavru köpekler Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Olay İsabeyli Mahallesi eski Atça yolu üzerindeki bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tarlada yer alan sulama havuzuna yavru köpeklerin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri havuza düşen 5 yavru köpek itfaiye ekiplerinin özverili çalışması ile kurtarılarak tarla sahibine teslim edildi. Tarla sahibi yavru köpekleri kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler

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