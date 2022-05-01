Havuza düşen yavru domuzları AFAD kurtardı - Haberler

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Havuza düşen yavru domuzları AFAD kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Havuza düşen yavru domuzları AFAD kurtardı

Adıyaman'da, içerisinde su bulunan havuza düşen yavru domuzları AFAD ekipleri kurtardı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, içerisinde su bulunan havuza düşen yavru domuzları AFAD ekipleri kurtardı.

Adıyaman merkeze bağlı Ahmet Hoca Köyünde bulunan içerisinde su bulunan havuzda 3 yavru domuzun olduğunu fark eden köylüler durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen AFAD ekipleri yavru domuzları düştükleri havuz içerisinden çıkartarak kurtardı. Kurtarılan yavru domuzlar olay yerine gelen Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerinin ardından yeniden doğaya bırakıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman, AFAD, su, 3. Sayfa, Haberler

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