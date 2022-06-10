Havuz başında ayağı kayan turist kafasını yere çarparak yaralandı - Haberler

Havuz başında ayağı kayan turist kafasını yere çarparak yaralandı Havuz başında ayağı kayan turist kafasını yere çarparak yaralandıANTALYA Antalya'da kaldığı otelin havuz başında ayağı kayan turist yaralandı Antalya'nın Alanya ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Havuz başında ayağı kayan turist kafasını yere çarparak yaralandı ANTALYA Antalya'da kaldığı otelin havuz başında ayağı kayan turist yaralandı Antalya'nın Alanya ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir otelde tatil yapan Moldava uyruklu turist, serinlemek için havuza girmek istedi. Burada ayağı kayan turist başını zemine vurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunan turistin boynunun zedelendiği öğrenildi. Moldova uyruklu turist tedbir amaçlı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruştura başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - 3. Sayfa 3. Sayfa Yerel Haberler

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