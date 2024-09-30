Havran'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

Havran Kocaseyit Mahallesi'nde devrilen kamyonetteki, biri bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, Havran Kocaseyit Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, 10 ANF 942 plakalı kamyoneti yolun kenarındaki refüje devirdi. Kamyonette bulunan biri bebek 3 kişi, olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan kişilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, jandarma ekiplerinin tahkikatı sürüyor. - BALIKESİR