Üye Girişi
Haberler

Havran'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

Havran'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havran Kocaseyit Mahallesi'nde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün devirdiği kamyonette biri bebek toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Havran Kocaseyit Mahallesi'nde devrilen kamyonetteki, biri bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, Havran Kocaseyit Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, 10 ANF 942 plakalı kamyoneti yolun kenarındaki refüje devirdi. Kamyonette bulunan biri bebek 3 kişi, olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan kişilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, jandarma ekiplerinin tahkikatı sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Ulaşım Havran Bebek Yaşam Kaza

25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart

İsrail, Hizbullah ile ateşkes için 2 şart sundu

 Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

Oğlunu gerekçe gösterip istifa etti, sonraki hareketi kafaları karıştırdı
Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre vatandaşı zehirliyorlar

Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre zehirliyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul İSKİ su kesintisi! 1 Ekim Beykoz, Küçükçekmece, Üsküdar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? John Wick 4 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? John Wick 4 filmi ne zaman, nerede çekildi? KPSS ön lisans branş bazında sıralama öğrenme ekranı (TIKLAYINIZ) Kayserispor Beşiktaş ilk 11'i! Beşiktaş'ın Kayserispor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? CANLI maç izle! (KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Kayserispor Beşiktaş maçı nereden izlenir? Van uçuşlar iptal mi? Van Ferit Melen Havalimanı yangın söndü mü? Ali Altun neden öldü, hasta mıydı? Ali Altun kimdir? Akbank hesaplardan para mı çekildi? Akbank "izinsiz kredi ve para transferi" açıklaması! AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci kaç yaşında, nereli? Ahmet Zenbilci hesabını neden kapattı? 1 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Yengeç, İkizler, Boğa burcu yorumu! 1 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ahmet Zenbilci oğlu kimdir, Ahmet Zenbilci oğlu ne yaptı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });