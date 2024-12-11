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Havlayan Köpek Hırsızlık Girişimini Engelledi

Havlayan Köpek Hırsızlık Girişimini Engelledi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, havlayan bir köpek, apartmana girip ayakkabıları çalmaya çalışan bir kadının hırsızlık girişimini önledi. Olay, daire önünde yaşanırken, köpeğin havlaması şüpheliyi tedirgin ederek kaçmasına neden oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda havlayan köpek, apartmana girip ayakkabıları çalmaya yeltenen kadının hırsızlık girişimini engelledi.

Olay Kemalpaşa mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Apartmana giren kadın şüpheli, dairelerinin kapı girişlerindeki ayakkabıları incelemeye başladı. 5. Kata çıkan kadın, daire önündeki ayakkabıları gözüne kestirdi.

Kadın şüpheli ayakkabıları almak için hamle yaptığı sırada, dairedeki köpek havlamaya başladı. Köpeğin havladığını duyan şüpheli, tedirginleşip asansöre binerek uzaklaştı. Hırsızlık girişimi anı kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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