Havlayan köpek hırsızı yakalattı: Ev sahibi, hırsızı böyle dövdü

Eyüpsultan'da bir eve girmek üzereyken köpeğin havlaması üzerine paniğe kapılarak kaçmaya çalışan hırsız, sert kayaya çarptı. Ev sahibi, köpeği sayesinde yakaladığı hırsızı döverken o anlar kameraya yansıdı.

Olay geçtiğimiz pazar günü Eyüpsultan İslambey Mahallesi 1. Uğur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 14.35'te bir eve girmek üzere ara sokağa yönelen hırsızı fark eden köpek bir anda havlamaya başladı. Köpeğinin havlaması üzerine sokağa çıkan ev sahibi, içeri girmek üzere olan hırsız yakaladı. Kaçmaya çalışırken dengesini kaybeden hırsız, ev sahibi tarafından tekme tokat dövdü. Hırsız bir süre sonra olay yerinden kaçarken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde hırsızlık yapmaya çalışan kişinin sokağa girdiği görülüyor. Bir süre sonra sokaktan koşarak çıkan kişi, dengesini kaybederek düşüyor. Bu esnada olayı fark eden ev sahibinin, hırsızı yakalayarak dövdüğü görülüyor. - İSTANBUL