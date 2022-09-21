Havaya ateş ederken omzundan yaralandı

Kocaeli'de psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen kişi, silahla havaya ateş ettiği esnada omzundan yaralandı.

Kocaeli'de psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen kişi, silahla havaya ateş ettiği esnada omzundan yaralandı.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi 4. Cadde'de bulunan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen Y.G. (35), silahla havaya 2 el ateş ettiği sırada kurşunlardan biri omzuna isabet etti. Y.G. kanlar içinde yerde kalırken, sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ