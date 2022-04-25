Havaya ateş açıp kaçan şahıslar yapılan takip sonrası yakalandı

Afyonkarahisar'da havaya ateş açarak kaçan şahıslar polisin takibi ile yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi Erenler mahallesinde bir otomobil içerisinde havaya ateş açıldığı yönünde bilgi alan ekipler, aracı yakalamak için çalışma başlattı. Aracın plakasının belirlenmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri aracın peşine düştü. Polis bir süre kovaladığı aracı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde yakaladı. Ekipler araçta yaptığı aramada 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, M.K. ve M.Ö.Ç., isimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa