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Havaya ateş açan şahıslar bekçilerden kaçamadı

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Çorum'da pompalı tüfek ile havaya ateş açan şahıslar, mahalle bekçilerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Olay Gülabibey Mahallesi Kapaklı 44. Sokak'ta meydana geldi.

Havaya ateş açan şahıslar bekçilerden kaçamadı

ÇORUM - Çorum'da pompalı tüfek ile havaya ateş açan şahıslar, mahalle bekçilerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Olay Gülabibey Mahallesi Kapaklı 44. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerine gelen Y.K. ile Ö.C.K. pompalı tüfek ile havaya ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve çarşı mahalle bekçileri sevk edildi. Ekipleri görünce kaçmaya başlayan çocuk Y.K. ve Ö.C.K. mahalle bekçileri tarafından Kapaklı 35. Sokak üzerinde suç aleti silahla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri pompalı tüfeğe ait çok sayıda boş kovan ele geçirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çorum Olay Güvenlik Yakalama Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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