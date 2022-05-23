Havaya ateş açan şahıs yakalandı - Haberler

Adıyaman'da, seyir halinde olan araçtan havaya ateş açan şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Malazgirt Mahallesi 1. Çevre Yolu üzerinde seyir halindeyken araçtan havaya tabancayla ateş açan bir şahsın olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Kısa sürede olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, havaya ateş açan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri aynı zamanda şahsın üzerinde bulunan tabancaya da el koydu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa