Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Havaya ateş açan maganda bekçilere yakalandı

Havaya ateş açan maganda bekçilere yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ Çorlu'da rastgele havaya ateş açan silahlı maganda, bekçilerin dikkati sayesinde silahıyla birlikte yakalandı.

Tekirdağ Çorlu'da rastgele havaya ateş açan silahlı maganda, bekçilerin dikkati sayesinde silahıyla birlikte yakalandı.

Gece saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Kocaağa Sokak'ta silah sesleri duyuldu. Durumu fark eden yaya devriye görevlileri, havaya ateş açtığını belirlediği şahsa anında müdahale etti.

H.B. isimli şahsın kaba üst yoklamasında silah ele geçirildi. Gözaltına alınarak karakola götürülen H.B. hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ Seçim Sonuçları
Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2019
Tekirdağ Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title