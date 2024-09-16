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Gaziantep'te Havaya Ateş Açan 6 Şüpheli Yakalandı

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Gaziantep'te jandarma ekipleri, havaya rasgele ateş açan 6 şüpheliyi operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri 6 şüpheli şahsı havaya ateş açtığı esnada yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 4 adet av tüfeği ile 3 adet tabanca ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde havaya rasgele ateş açan silah magandalarına yönelik Ağustos ayı içerisinde çok sayıda operasyon yapıldı. Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Nurdağı ilçelerinde yapılan operasyonlarda 6 şüpheli şahıs havaya ateş açtığı esnada yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların üzerinde ve ikametinde yapılan arama neticesinde 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 3 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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