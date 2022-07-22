Havasızlıktan ölmek üzereyken jandarmanın dikkati sayesinde kurtarıldılar - Haberler

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Havasızlıktan ölmek üzereyken jandarmanın dikkati sayesinde kurtarıldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Havasızlıktan ölmek üzereyken jandarmanın dikkati sayesinde kurtarıldılar Arnavutköy'de kapalı kasa minibüsten 29 düzensiz göçmen çıktı, 3 şüpheli yakalandı Arnavutköy'de gece saatlerinde Jandarma ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu bir minibüsün içerisinden havasızlıktan ölmek üzere olan 1'i...

Havasızlıktan ölmek üzereyken jandarmanın dikkati sayesinde kurtarıldılar

Arnavutköy'de kapalı kasa minibüsten 29 düzensiz göçmen çıktı, 3 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de gece saatlerinde Jandarma ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu bir minibüsün içerisinden havasızlıktan ölmek üzere olan 1'i çocuk 29 düzensiz göçmen çıktı. Zeytinburnu'ndan araca bindirilen kişiler Yunanistan'a götürülme vaadi ile kandırılıp saatlerce yolculuk yaptığı belirlendi.

Olay, saat 01.15 sıralarında Dursunköy - Çilingir Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekiplerinin şüphelenmesi üzerine durdurduğu kapalı kasa bir minibüsün içerisinden 1'i çocuk olmak üzere toplam 29 düzensiz göçmen çıktı. Yapılan çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenlerin Zeytinburnu'ndan araca bindirilerek Yunanistan'a götürülme vaadi ile yaklaşık 3 saattir yolculuk yaptığı tespit edildi. Düzensiz göçmenlerin jandarma ekipleri tarafından havasızlıktan ölmek üzereyken kurtarıldığı öğrenildi. Öte yandan 1'i kadın aranması olan 1 kişiyle birlikte 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler ve gözaltına alınan 3 şüpheli ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

Zeytinburnu Yunanistan Arnavutköy Jandarma 3. Sayfa Haberler

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