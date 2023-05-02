Havalimanında asansör boşluğuna düşen kadının cesedi üç gün sonra bulundu

Endonezya'nın Kualanamu Havalimanı'nda asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden kadının cansız bedeni 3 gün sonra bulundu.

Endonezya'nın Medan şehrinde bulunan Kualanamu Havalimanı'nda 24 Nisan'da asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden kadının, cansız bedeni 3 gün sonra bulundu. Havalimanı personelinin fark ettiği kötü koku sonrası yapılan incelemede kadının cesedine ulaşıldığı aktarılarak, hayatını kaybeden kadının bir yakını havalimanına bırakmak için gelen 38 yaşındaki Aisiah Sinta Dewi olduğu ortaya çıktı.

Kadının abisi basına yaptığı açıklamada, kardeşinin üç gündür kayıp olduğunu polise bildirdiklerini ancak son bilinen konumu olan havalimanındaki güvenlik kamerası görüntülerinin yeterli şekilde incelenmemiş olması nedeniyle polisi ve havaalanı yönetimini eleştirilerdi.

Basına sızan güvenlik kamerası görüntülerinde kadının, çift kapılı asansörde açılan kapıyı fark etmediği ve asansörde kaldığını düşünerek paniklediği görüldü. Telefonuyla yardım çağırmaya çalışan kadın, daha sonra asansöre bindiyi kapıyı zorlayarak açtığı ve asansör boşluğuna düştüğü anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - JAKARTA