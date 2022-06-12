Havalimanına yolcu taşıyan otobüs, kaza yapan servis minibüslerine böyle çarptı - Haberler

Havalimanına yolcu taşıyan otobüs, kaza yapan servis minibüslerine böyle çarptı

İSTANBUL - Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda havalimanına yolcu taşıyan otobüs, maddi hasarlı kazaya karışan servis minibüslerine çarptı. 6 kişinin yaralandığı o anlar kameraya böyle yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay 08.30 sıralarında E-5 Karayolu Büyükçekmece mevkii Beylikdüzü istikametinde yaşandı. E-5 üzerinde üç servis minibüsü, maddi hasarlı zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonrası araçlar yol kenarına çekilirken, olay çekici çağrıldı. Bölgeye gelen ekipleri, araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Bu sırada İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıyan bir otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak kaza yapan 3 servis aracına çarptı. Yaşanan kazada toplamda 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, yaşanan o kaza anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.