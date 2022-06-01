Havalimanı yolunda tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Havalimanı yolunda tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

- Havalimanı yolunda tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada Motosikletlilerden biri tek teker üzerinde hızla ilerledi, diğeri onu kaydetti İstanbul Havalimanı yolunda iki motosikletlinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

- Havalimanı yolunda tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada

Motosikletlilerden biri tek teker üzerinde hızla ilerledi, diğeri onu kaydetti

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı yolunda iki motosikletlinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde motosikletlilerden birinin tek teker üzerinde hızla ilerlediği diğerinin ise onu telefon ile kaydetmeye çalıştığı görüldü.

Olay, dün İstanbul Havalimanı - Çatalca yolunda meydana geldi. Öğle saatlerinde iki motosiklet sürücüsü otoyol üzerinde iki şeridi de kapatarak tehlikeli şekilde ilerlemeye başladı. Motosiklet sürücülerinden biri tek teker üzerinde tehlikeli hareketler yaparken diğeri ise onu kayıt altına almaya çalıştı. Motosikletlerin plakalarının kapalı olduğu da görüldü.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title