Havalandırma penceresinden markete girip 40 bin liralık sigara çaldı

- Havalandırma penceresinden markete girip 40 bin liralık sigara çaldı Samsun'da geceleyin havalandırma penceresinden girdiği marketten 40 bin liralık sigara çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.