Havalandırma penceresinden markete girip 40 bin liralık sigara çaldı
- Havalandırma penceresinden markete girip 40 bin liralık sigara çaldı Samsun'da geceleyin havalandırma penceresinden girdiği marketten 40 bin liralık sigara çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
- Havalandırma penceresinden markete girip 40 bin liralık sigara çaldı
SAMSUN - Samsun'da geceleyin havalandırma penceresinden girdiği marketten 40 bin liralık sigara çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geceleyin F.N.T.'ye ait marketin havalandırma penceresinden hırsız girerek 40 bin lira değerindeki sigaraları çaldı. F.N.T. polise şikayette bulundu.
Irmak Şehit Davut Doğan Polis Merkezi ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen S.T.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.T.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.