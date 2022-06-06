Havalandırma boşluğundaki kedi kurtarıldı - Haberler

Adıyaman'da, bir binanın havalandırma boşluğuna düşen Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesinde bulunan bir binanın havalandırma boşluğuna düşen ve bir daha çıkamayan kediyi fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yavru kedi bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı. Sağ salim kurtarılan kedi, karnının doyurulması sonrası serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa