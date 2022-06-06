Havalandırma boşluğundaki kedi kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Havalandırma boşluğundaki kedi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Havalandırma boşluğundaki kedi kurtarıldı

Adıyaman'da, bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adıyaman'da, bir binanın havalandırma boşluğuna düşen Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesinde bulunan bir binanın havalandırma boşluğuna düşen ve bir daha çıkamayan kediyi fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yavru kedi bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı. Sağ salim kurtarılan kedi, karnının doyurulması sonrası serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman İtfaiye kedi 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title