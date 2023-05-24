Havalandırma boşluğunda mahsur kaldı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sivas'ta girdiği apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Fatih Mahallesi Şehit Ahmet Bayır Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın havalandırma boşluğuna giren güvercin tekrar dışarı çıkamayınca mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri havalandırma boşluğunun penceresini sökerek mahsur kalan güvercini kurtardı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen güvercin doğaya salındı. - SİVAS