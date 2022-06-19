Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı Siirt'te bir binanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı. Siirt'te bir binanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı. Kent merkezi Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğundan gelen kedi sesini duyan kat sakinleri itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, 5 katlı bir evin havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi 2 saatlik çalışmayla kurtardı. Apartman sakinleri kediyi kurtaran İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz ve itfaiye ekibine teşekkür etti. - SİİRT İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Siirt kedi 3. Sayfa Haberler

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