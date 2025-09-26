Havai Fişek Fabrikası Patlamasına Dair Davada Direnme Kararı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada mahkeme heyeti, "direnme kararı" verdi. Heyet, tutuklu sanık fabrika sahibi Y.C.'nin mağdur zararlarının karşılanması için 15 milyon lira güvence bedeli yatırması ve konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonundaki bazı müştekiler sinir krizi geçirirken, bazıları ise "Adaletsizlik bu" diyerek karara tepki gösterdi.

Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamayla ilgili Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat 2022'de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan fabrika sahiplerinden Y.C. ve A.R.E.C.'yi 16 yıl 3 ay, H.A.V.'yi 12 yıl 6 ay ve tutuksuz sanıklar E.Ö., A.A., A.D. ve A.Ç.'yi 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırırken, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak H.A.V.'nin tahliyesine karar vermişti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, fabrika sahiplerinden A.R.E.C.'ye verilen hapis cezasını onamış, sanıklar Y.C. ile H.A.V., ustabaşı E.Ö., sorumlu müdür A.A., iş güvenliği uzmanı A.D. ve A.Ç.'ye verilen hapis cezalarını bozmuştu.

Ferizli ilçesindeki Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Y.C. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan iş güvenliği uzmanı A.D., ustabaşı E.Ö., sorumlu müdür A.A., müşteki sanık A.Ç., sanık H.A.V., bazı müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mütalaaya katılmadıklarını aktaran müştekiler, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını istediklerini dile getirdi.

"İş güvenliği uzmanı, rehber ve danışmandır. Biz denetçi değiliz"

Söz hakkı verilen sanıklardan A.Ç., "Yargıtay'ın kararına katılmıyorum. Ben 'Çin Mahallesi' denilen bölümde kimyagerim, herhangi bir sorumluluğum yoktur. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

İş güvenliği uzmanı A.D. de, "Haftada iki gün giderek bakanlığın bana vermiş olduğu yetkilerle görevimi yaptım. Mayıs 2020 yılında ayrıldım. İş güvenliği uzmanı, rehber ve danışmandır. Biz denetçi değiliz. Savcılık benim ifademi alırken orada tehlikeli olduğunu ve yeniden patlayacağını söylemiştim. Daha sonrasında patlayıcılar taşınırken tekrar patladı. Bu kaza ile hiçbir bağım yok, beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

"Yargıtay'ın kararını kabul etmiyorum"

Söz hakkı verilen sanık sorumlu müdür A.A., "Tekrar aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Bu kazayla ilgili hiçbir sorumluluğum yoktur. Yargıtay'ın kararını kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" derken, sanık ustabaşı E.Ö. ve sanık H.A.V. ise Yargıtay'ın kararını kabul etmediklerini ifade etti.

"Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum"

Duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılan tutuklu sanık Y.C., "Ben bu zamana kadar olan duruşmalarda saatlerce anlattım. Olayın nedeni belli olmadığı için bu aldığım cezayı kabul etmezken razı edildim. Ben, açık ve kapalı cezaevinde yatmam gerekeni kapalı cezaevinde yattım. Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum" diyerek kendini savundu.

Tutuklu bulunan fabrika sahibi tahliye edildi

Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yargıtay 12. Ceza Dairesinin bozma ilamına uyulmamasına, kendi önceki kararında "direnilmesine" hükmetti. Heyet, tutuklu sanık Y.C'nin mağdur zararlarının karşılanması için 15 milyon lira güvence yatırması ve "konutu terk etmeme" adli kontrolü şartıyla tahliyesine karar verdi. Diğer sanıklar hakkında verilen hükümde ise değişiklik yapılmadı.

Kararın açıklanmasının ardından bazı müştekiler sinir krizi geçirirken, bazıları ise "Adaletsizlik bu" diyerek karara tepki gösterdi. - SAKARYA