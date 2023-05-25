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Havadan ve karadan takip ettiler 74 kilo uyuşturucu yakaladılar

Havadan ve karadan takip ettiler 74 kilo uyuşturucu yakaladılar

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'da polis tarafından durdurulan 2 araçta yapılan aramada 74 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da polis tarafından durdurulan 2 araçta yapılan aramada 74 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 2 aracı takibe aldı. Hava aracının da kullanıldığı takipte araçlar Şanlıurfa girişinde durduruldu. Araçlarda arama yapan ekipler, 74 kilo 800 gram skunk maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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